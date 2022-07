Drei-Euro-Regel für Coronatests: Testzentren fürchten erheblichen Mehraufwand

Wichtig sei vor allem, dass die Bürgertests nicht völlig abgeschafft werden, betonte Lauterbach: " Die Bürgertests verhindern Infektionsketten. " Bei Fragen der Organisation gebe es zwar noch ein paar offene Fragen. Aber: " Wir werden in den nächsten Tagen zu guten Regelungen kommen. "

Kassenärzte halten Bürgertests für überholt

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die für die Abrechnungen zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen sehen das anders: In einem offenen Brief an Lauterbach erklärten die Verbände am Donnerstag, dass sie Bürgertests " zukünftig nicht mehr abrechnen und auszahlen können ". KBV -Chef Andreas Gassen setzte am Freitag in der "Bild"-Zeitung noch einen drauf: " Diese unsinnigen Tests müssen abgeschafft werden. Sie sind viel zu teuer, der bürokratische Aufwand ist riesig und die epidemiologische Aussagekraft ist Null. "

Patientenschützer gegen Gebühr