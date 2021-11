Kostenlose Corona-Tests - aber nur für Geimpfte und Genesene?

Falsche Sicherheit durch 2G?

Kritik am Wegfall der kostenlosen Testmöglichkeiten kommt auch von Fachleuten. Wenn man wirkliche Sicherheit wolle, helfe nur "1G" weiter - also alle zu testen, egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft, sagte der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit am Samstag im Deutschlandfunk. Er kritisierte zudem eine "Scheinsicherheit" durch 2G-Regelungen.

Ähnlich äußerte sich auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck. " Die Geimpften und Genesenen haben das Gefühl, sie sind nicht mehr Teil der Pandemie und verhalten sich auch entsprechend risikoreich ", sagte Streeck im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er befürchtet unkontrollierte Ausbrüche, wenn Ungeimpfte vom Sozialleben ausgeschlossen werden und private Feiern organisieren.

Österreich und Sachsen hatten beschlossen, im Kampf gegen die vierte Corona-Welle in vielen Bereichen nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen - etwa in der Gastronomie. In Österreich wurde die bundesweite 2G-Regelung am Freitag beschlossen. In Deutschland führt Sachsen sie am Montag als erstes Bundesland in Teilen des öffentlichen Lebens flächendeckend und verpflichtend ein.