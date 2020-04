Für Einrichtungen: "Maskmaker" und "Makerist"

Die beiden Plattformen richten sich an Einrichtungen und Gruppen, die besonders dringend auf selbstgenähte Masken angewiesen sind, weil es gerade an medizinischen Masken mangelt. Die 20-jährige Lena Dierker aus Niedersachsen studiert Computerlinguistik und gehört zum Team von "Maskmaker", das sie mit drei Freunden in ihrem Alter gegründet hat. Innerhalb von gut zwei Wochen haben sie 7500 Masken an Einrichtungen vermittelt: Dazu gehören Pflege- und Altersheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Nachbarschaftshilfegruppen und Arztpraxen. Suchende oder Anbietende müssen sich auf der Plattform registrieren.