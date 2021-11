Faktencheck: Wie entschlossen geht die Politik gegen Corona vor?

Eigentlich müsste die Politik jetzt reagieren, um die vierte Welle zu brechen. Doch die Akteure tun sich schwer - auch in NRW. Im Bericht aus Berlin zählt Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) mehrere Maßnahmen auf, mit denen die Landesregierung die Pandemie in den Griff bekommen will. Doch lassen sich diese überhaupt umsetzen? Und wenn ja, wie wirksam sind sie? Ein Faktencheck.

2G-Regel als Impf-Motivation

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

Wüst setzt bei der Pandemie-Bekämpfung weiter auf die Einsicht der Menschen. Strengere Regeln oder gar einen Lockdown hält er aktuell noch nicht für nötig. Stattdessen ist er der Meinung, dass die Einführung von 2G im Freizeitbereich und 3G am Arbeitsplatz die Zahl der Neuinfektionen senken wird und mehr Menschen dazu motiviert, sich impfen zu lassen.

"Wir haben jetzt einen faktischen Lockdown zunehmend für die Nicht-Geimpften, um sie zu schützen. Auch um sie noch zu motivieren, sich vielleicht noch impfen zu lassen. Auch das wirkt ja, wie man in Sachsen und Bayern sieht." NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im "Bericht aus Berlin"

Tatsächlich hat die Einführung der 2G-Regel in Bayern zu einem deutlichen Plus an Erstimpfungen geführt. Während sich vom 1. bis 14. November - also dem Tag, an dem die Einführung von 2G angekündigt wurde - durchschnittlich 8.331 Menschen pro Tag impfen ließen, waren es seitdem 12.403.