Corona-Lockerungen: Was ist jetzt erlaubt und was nicht?

Da die Zahl der neuen Corona-Infektionen stark zurückgeht, werden in NRW nun viele Beschränkungen gelockert. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Mittwoch (06.05.2020) in Düsseldorf: " Das soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben kehrt zurück ." Doch was geht nun wieder und was noch nicht? Eine Übersicht:

Welche Geschäfte sind wieder geöffnet?

Die Beschränkungen für den Handel fallen komplett weg. Ab Montag (11.05.2020) dürfen alle Geschäfte aufmachen. Massagestudios, Kosmetiker und Tattoo-Studios bleiben hingegen noch zu. Für sie sollen aber Konzepte erarbeitet werden, um Kunden und Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen. Schon seit dieser Woche haben Friseure wieder geöffnet.