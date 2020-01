Corona-Virologe: "Normalbürger müssen keine Angst haben"

Trotz aller Aufmerksamkeit und Vorsicht sieht es so aus, als liefen wir dem Corona-Virus hinterher. Teilen Sie diese Einschätzung?

Christian Drosten: In Deutschland haben die Behörden das gut unter Kontrolle. International ist das aber eine zunehmend richtige Sichtweise. Jetzt muss man genau beobachten, wie sich die Situation in den Ländern außerhalb Chinas entwickelt, in denen schon Fälle aufgetreten sind. Insbesondere ist dabei auf Australien und die USA zu achten, deren Medizinsysteme ähnlich zu unserem sind. Und man muss sehen, wie es in Wuhan weitergeht. Bei SARS war es so, dass die soziale Distanzierung der Bevölkerung, die in Wuhan gerade stattfindet, die Ausbreitung gestoppt hat. Dieser Effekt müsste dort jetzt langsam einsetzen.