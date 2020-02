Corona in NRW: Sie fragen. Experten antworten.

Können sich eigentlich auch Haustiere mit dem Corona-Virus infizieren?

Dr. Jonas Schmidt-Chanasit: Bislang gibt es keine Hinweise, dass auch Haustiere sich anstecken können. Sollte es dafür Anzeichen geben, müssten ebenfalls entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

Die Kita meines Kindes ist aus Angst vor der Verbreitung des Corona-Virus geschlossen. Kann ich in dem Fall als Arbeitnehmer zu Hause bleiben?

Michael Felser: Das kommt darauf an. Grundsätzlich gilt: Man muss klären, ob die Kinderbetreuung nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Und vor allem: Immer mit dem Arbeitgeber sprechen. Vielleicht kann man Homeoffice machen oder das Kind mitbringen. Wenn Alleinerziehende die Versorgung des Kindes nicht sicherstellen können, dürfen sie zu Hause bleiben. Nicht jeder, der hustet, der hat Corona-Virus.

Ist Deutschland ausreichend gegen das Corona-Virus gewappnet?

Dr. Jonas Schmidt-Chanasit: Deutschland ist sehr gut vorbereitet. Und die Menschen können sich sehr gut vorbereiten, indem sie auf eine gute Handhygiene achten. Möglicherweise kann es sinnvoll werden, aus Sicherheitsgründen Großveranstaltungen abzusagen.

Sind derzeit Hamsterkäufe sinnvoll?

Dr. Jonas Schmidt-Chanasit: Hamsterkäufe (Vorräte anlegen) sind fehl am Platz. Die Infrastruktur funktioniert gut, die Städte werden wohl auch nicht abgeriegelt.

Sollte man derzeit einen Mundschutz tragen?

Dr. Jonas Schmidt-Chanasit: Das ist für Normalbürger nicht zu empfehlen. Wer unbedingt eine haben möchte, sollte sich einen FFP3-Maske zulegen, da in ihr ein kleiner Filter eingebaut ist. Für Ärzte und Pflegepersonal ist es indes empfehlenswert, Mundschutz zu tragen, um sich nicht möglichen Infektionen auszusetzen.

Ich würde gerne wissen, wie das Vorgehen ist bei Verdacht auf Corona-Virus. Normalerweise ist ja der Hausarzt die erste Ansprechperson. In die Praxis zu gehen (wo andere Patienten mit anderen Erkrankungen sind) ist vermutlich aber eher ungut, oder?

WDR: Richtig. Am besten ruft man zunächst an, bevor man in die Praxis geht. Vor allem dann, wenn man Kontakt mit einem Corona-Virus-Infizierten hatte oder jüngst in einem Risikogebiet war. Nur dann besteht ein " begründeter Verdacht ". So lautet - zumindest bislang - die Definition des Robert-Koch-Instituts.

Die Bundesbehörde empfiehlt Ärzten, dann so vorzugehen:

Der Patient erhält einen Mund-Nasen-Schutz und hält sich in einem separatem Raum auf oder wird direkt im eigenen Zuhause behandelt.

Der Arzt trägt Schutzkleidung und verständigt das Gesundheitsamt.

Der Patient wird ins Krankenhaus eingewiesen, getestet und isoliert behandelt.

Und wie unterscheidet man eine klassische Grippe von den Symptomen des Coronavirus?

WDR: Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus leiden Betroffene unter Fieber, trockenen Husten, Abgeschlagenheit und Atemnot. Sollten diese Symptome bei Ihnen oder Ihren Angehörigen auftreten, dann kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

