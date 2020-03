Corona-Angst statt Fingerfood: Wenn Kunden der Appetit vergeht

Dominik Senk, 33, leitet das Kölner Catering-Unternehmen "Early Taste". Mehr als 20 Mitarbeiter beliefern überwiegend Firmenkunden mit Speisen. Senk sagt, das Coronavirus sei schon jetzt schlecht fürs Geschäft.

WDR: Ist Ihren Kunden durch das Coronavirus der Appetit vergangen?

Dominik Senk: Ja, vor allem, was Großveranstaltungen angeht. Bei Tagungen und Konferenzen kriegen wir es zu spüren.

WDR: Bleiben Sie da jetzt auf dem Essen sitzen?

EarlyTaste-Geschäftsführer Dominik Senk

Senk: Teilweise. Letzte Woche kamen die ersten Absagen relativ kurzfristig rein. Aber jetzt, wo die Vorsicht auch die Management-Etagen durchdringt, sagen die Kunden auch frühzeitiger ab, also vorausblickend für diese und nächste Woche. Da bleiben wir nicht drauf sitzen, denn dafür kaufen wir noch nicht ein.

WDR: Was bedeutet das für Sie, wenn ein Kunde kurzfristig absagt?

Senk: Das heißt dann, dass Speisen, die bestellt sind, nicht an den Mann kommen, oder es sind teilweise schon Speisen produziert und da müssen wir dann schauen, was wir damit machen. Eine große Lieferung heute ist gespendet worden an einen Obdachlosenverein.

WDR: Und für Sie ist das Geld dann weg?

Senk: Die Kunden, die bisher abgesagt haben, sind auch gute Bestandskunden, die die Termine voraussichtlich verlegen werden. Teilweise müssen die ganz kurzfristigen Caterings auch bezahlt werden. Aber wir haben auch eine ganz kurzfristige Stornierungsmöglichkeit, da bleiben wir dann drauf sitzen.

WDR: Wie viel Umsatz ist denn zuletzt weggefallen?

Senk: Ich habe das mal überschlagen: Zuletzt sind sicher zehn Prozent des Umsatz einer Woche weggebrochen. Ob das repräsentativ ist, weiß ich nicht, aber das ist das, was wir sofort spüren. Und das ist nicht unwesentlich.

WDR: … vor allem, wenn das jetzt über Wochen so weitergeht.

Senk: Da hoffe ich jetzt natürlich auf die Medien, dass die die Panik nicht zu sehr schüren. Denn daher kommt das teilweise auch.

Das Interview führte Lukas Klepsch.