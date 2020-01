Corona-Virus: Allein mit der Ansteckungsgefahr

Andrea Schmidt und ihr chinesischer Mann Tian leben in einer größeren Stadt in Nordrhein-Westfalen. Eigentlich heißen die beiden anders – aber sie möchten öffentlich nichts über sich preisgeben, aus Rücksicht auf ihre Familie in China. Dort wollte Tian eigentlich das Neujahrsfest verbringen – in der Nähe von Wuhan.

Doch mit dem Auftauchen des neuartigen Corona-Virus und der schleppenden Informationspolitik der chinesischen Medien hat er seine Pläne dann kurzerhand über den Haufen geworfen, ist noch gerade vor der Absperrung der Provinz zurück nach Deutschland gelangt.

Gesundheitsamt war verblüfft

Seine Frau Andrea hielt es für selbstverständlich, ihr örtliches Gesundheitsamt zu informieren. Dort sei man ziemlich verblüfft gewesen, erzählt Andrea Schmidt, dass sich jemand aus eigener Initiative meldet.