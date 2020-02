Corona-Virus in NRW: Wer ist gefährdet und wer nicht?

Wann soll man zum Arzt gehen? Und wie gehen Ärzte dann vor?

Wer sich richtig krank fühlt, sollte einen Arzt kontaktieren. Das gelte auch für Covid-19, sagte Virologe Timm.

Am besten ruft man zunächst an, bevor man in die Praxis geht. Vor allem dann, wenn man Kontakt mit einem Corona-Virus-Infizierten hatte oder jüngst in einem Risikogebiet war. Nur dann besteht ein " begründeter Verdacht ". So lautet - zumindest bislang - die Definition des Robert-Koch-Instituts.

Die Bundesbehörde empfiehlt Ärzten, dann so vorzugehen: