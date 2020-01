Corona-Virus: Geringe Gefahren in NRW

Fälle in China: rund 550, vorrangig in Wuhan (davon bisher 17 Todesfälle, alle in der Provinz Hubei), einige Fälle in Peking, Provinz Guangdong, Shanghai, Zhejiang.

Fälle außerhalb Chinas: 7 (4 in Thailand, 1 in Japan, 1 in Südkorea, 1 in USA)

Stand: 23.01.2020 06:30 Uhr, Quelle: Chinesische Gesundheitsbehörde