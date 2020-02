Coronavirus gefährdet einzelne Großveranstaltungen in NRW

Zum Schutz von Besuchern und Teilnehmern hat Helmut Biermann, der Präsident der Deutschen Billard-Union zusammen mit der Stadt Viersen ebenfalls entschieden, die Weltmeisterschaft der Billard-Union Anfang März abzusagen. Er wolle Athleten oder die erwarteten rund 1000 Zuschauer nicht in Gefahr zu bringen: „Das Risiko wollten wir einfach nicht in Kauf nehmen ", so Biermann im WDR.

Am Mittwoch hatten schon der Deutsche Badminton Verband und die Stadt Mülheim das Yonex German Open abgesagt, das Anfang März stattgefunden hätte. 40 chinesische Teilnehmer wären mit von der Partie gewesen.

Besondere Hygienemaßnahmen bei Großveranstaltungen

Während beispielsweise die Westfalenhalle in Dortmund Desinfektionsmittel aufstellt und dafür sorgt, dass alle Berührungspunkte wie Handklinken, Aufzugknöpf, Rolltreppen etc. öfter und intensiver gereinigt werden als üblich, will die Lanxess Arena in Köln ihre bestehenden Hygienemaßnahmen nicht verstärken. „Wir bleiben hier bei unserem Szenario mit dem wir hier seit 21 Jahren erfolgreich das Haus betreiben.“ Auf den Toiletten stünde Seife zur Verfügung.

Was passiert mit den Tickets im Ernstfall?

Die Lanxess Arena in Köln ist auf die Notwendigkeit von Konzertabsagen vorbereitet, sagte Thomasz Gränke von der Lanxess Arena in Köln im WDR. „Wir werden selbstverständlich in Absprache mit dem Veranstalter versuchen, Nachholtermine zu definieren.“ Infos dazu gäbe es dann auf der Homepage, in den sozialen Medien und über die Presse.