Corona-Virus: NRW-Studentin flüchtet aus Angst vor Quarantäne

" Erst dachte ich: Gut, eine Woche lang frei. Da kann ich hier ein bisschen rumreisen. " Aber je mehr sie sich mit den anderen Studierenden in ihrem Wohnheim austauschte, desto mulmiger wurde ihr. Was ist, wenn auch in Castellanza plötzlich das Corona-Virus auftaucht und die Stadt abgeriegelt wird?

Hamsterkäufe im Supermarkt

Schon in den Tagen zuvor hatte sich manches verändert in der beschaulichen Stadt. Immer mehr Menschen mit Atemschutzmasken waren zu sehen. Und Freunde berichteten aus dem nahen Supermarkt von Hamsterkäufen und leeren Regalen.