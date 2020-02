Ist das Corona-Virus noch aufzuhalten?

In mehreren Regionen Nord-Italiens ist die Corona-Epidemie offenbar außer Kontrolle geraten. Schwappt die Infektionswelle jetzt auch nach Deutschland? Fragen und Antworten.

Was ist der aktuelle Stand beim Corona-Virus in Deutschland?

In Deutschland sind bisher 16 Infektionen bekannt. Letztmals wurden zwei Fälle vor knapp zwei Wochen (11.02.2020) in Bayern bekannt. In Nordrhein-Westfalen gab es mehrere Verdachtsfälle, die sich aber nicht bestätigt haben. Allerdings gehen Experten davon aus, dass es auch in Deutschland sehr wahrscheinlich unentdeckte Infektionen gibt.