Corona-Virus: Das sollten Sie wissen

Für wen ist das Corona-Virus besonders gefährlich?

An der Einschätzung der Virologen und Experten hat sich nichts geändert: Besonders gefährlich ist das Virus für ältere Menschen, Kinder und solche, die bereits an einer Vorerkrankung leiden. Die zehn Menschen in Deutschland, die sich bislang mit dem Virus infiziert haben, sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden allesamt in guter Verfassung. Laut Angaben des RKI vom Montag (03.02.2020) wurden bisher weltweit 17.393 Fälle von Corona-Infektionen gemeldet, 362 davon endeten tödlich. 361 der Todesfälle ereigneten sich in China, einer auf den Philippinen.