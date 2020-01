Corona-Virus in Deutschland: Fragen und Antworten

Die Symptome sind klinisch kaum zu unterscheiden. Aufgrund der Wahrscheinlichkeit und der bislang wenigen Corona-Fälle in Deutschland können Sie in der Regel von einer Grippeerkrankung ausgehen. Allerdings: Wenn Sie unlängst in den betroffenen Gebieten in China waren oder Kontakt zu Menschen hatten, die dort waren, sollten Sie das Ihrem Arzt sagen. Der wird die entsprechenden Maßnahmen einleiten und gegebenenfalls auf Corona-Viren testen.