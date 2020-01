Corona-Virus: Was passiert bei einem Verdachtsfall?

Weiterhin geringe Gefahr in NRW

Das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus ist in Deutschland dennoch gering. Jedem Verdachtsfall werde nachgegangen, erklärte das Robert-Koch-Institut. Ein Verdacht liegt demnach vor allem in zwei Fällen vor: Zum einen, wenn ein Mensch eine akute Infektion der unteren Atemwege wie zum Beispiel eine Lungenentzündung hat und bis maximal 14 Tage vor dem Beginn der Erkrankung in einem Risikogebiet - etwa in Wuhan in China - war. Als Verdachtsfall wird auch eingestuft, wenn die Person nur Symptome wie Husten hat, aber in direktem Kontakt mit einem Erkrankten war.