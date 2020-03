Veranstaltungsverbot: Warum ausgerechnet ab 1.000 Personen?

Fußballspiele, Konzerte, Messen - ab sofort sind sämtliche Veranstaltungen in NRW , bei denen mehr als 1.000 Besucher erwartet werden, abgesagt. Das hat die Landesregierung in einem Erlass am Dienstag (0.03.2020) angeordnet.

Viele Menschen sind jetzt verärgert oder enttäuscht - zumindest aber wundern sich viele über die Festlegung der Grenze von 1.000 Menschen. In den sozialen Medien haben uns Fragen erreicht, die wir hier beantworten:

Was ist der Grund für die Grenze von 1.000?

Die 1.000 seien von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) festgelegt worden, begründete sein NRW -Kollege Karl-Josef Laumann ( CDU ) die Zahl am Dienstag (10.03.2020). Auch in der Schweiz habe sich auf diese Zahl als "durchaus begründbare Größe" geeinigt.