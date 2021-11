WHO: Corona-Virusvariante Omikron aus Südafrika "besorgniserregend"

Wann und wo wurde die neue Variante entdeckt?

Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten teilte am Donnerstag mit, es seien in Südafrika 22 Fälle der neuen Variante B.1.1.529 nachgewiesen worden. Es gibt auch Berichte, dass die Variante zuerst in Botswana identifiziert wurde. Die genauen Untersuchungen laufen noch.

Gibt es auch schon Fälle in anderen Ländern?

In Belgien gibt es den erste nachgewiesenen Fall in Europa. Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke sagte am Freitag in Brüssel, ein aus dem Ausland kommender ungeimpfter Mensch sei positiv auf "Omikron" getestet worden.

Auch in Israel wurde eine Infektion mit der neuen Virusvariante nachgewiesen - laut Gesundheitsministerium bei einem Rückkehrer aus Malawi. Zwei weitere Reisende seien unter Quarantäne gestellt worden.