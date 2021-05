Pfingsten und Fronleichnam: Hier könnte Urlaub möglich sein

Erst ab der zweiten Stufe soll die Insel für Touristen geöffnet werden. Wenn es nach Bürgermeister Thomas Gens geht, soll diese spätestens am 17. Mai starten - also noch vor dem Pfingstwochenende.

Tourismusbeauftragter macht Hoffnung für Sommerferien

Die meisten Ferienregionen werden jedoch keine Touristen an Pfingsten empfangen können, dessen ist sich der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU) sicher. "Das wird in vielen Urlaubsregionen leider wieder ins Wasser fallen."

Optimistisch ist er jedoch, was Inlandsreisen in den Sommerferien angeht, die in NRW am 5. Juli beginnen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Urlaubsreisen bei uns ab Juni in immer mehr Regionen möglich werden. Wichtig ist, dass der Bundes-Lockdown nicht über den 30.6. hinaus verlängert wird", sagt er der "Bild"-Zeitung. Hotels und Restaurants hätten gute Sicherheitskonzepte aufgestellt. Außerdem würden "bis Ende Juni so viele Impfdosen ausgeliefert sein, dass es theoretisch jedem Bundesbürger für die Erstimpfung reicht".

Lockerungen für Geimpfte und Genesene könnten Urlaub erleichtern

Die für sie geplanten Lockerungen könnten die Urlaubsplanung aber schon früher vereinfachen. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" an, er halte es für realistisch, dass die entsprechende geplante Verordnung am Mittwoch ins Kabinett komme und Ende der Woche die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat erhalten könne.

In NRW müssen Geimpfte oder Genesene schon jetzt nicht mehr in Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet eingereist sind. Doch auch Auslandsreisen könnten für sie wieder möglich werden. So schlug die Europäische Union (EU) am Montag vor, die Einschränkungen für nicht zwingend notwendige Reisen zu lockern. So solle vollständig Geimpften die Einreise grundsätzlich erlaubt sein - auch wenn die epidemiologische Lage in ihrer Heimat nicht gut ist.

Stand: 03.05.2021, 12:35