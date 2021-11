Corona-Bürgertests wieder kostenlos - Zweifel an Zuverlässigkeit

Wissenschaftler und Ärzte sind uneins, ob diese Tests maßgeblich dabei helfen, die Pandemie zu stoppen. Einerseits kritisierte der Immunologe Carsten Watzl die Abschaffung der kostenlosen Tests im Oktober. " Man möchte natürlich, dass sich möglichst viele Menschen testen lassen. Nur so kann ich möglichst viele Infektionen frühzeitig aufdecken ," sagte er in der Aktuellen Stunde.

Schnelltests bemerken die infektiöseste Phase oft nicht

Andererseits hält etwa der Virologe Oliver Keppler die Rolle der Schnelltests im Kampf gegen die Pandemie für überbewertet. In der entscheidenden Frühphase einer Infektion liefere der Nachweis oft falsch-negative Resultate - nur 20 bis 50 Prozent der Infektionen würden dann erkannt, zitierte Keppler im "Deutschlandfunk" neue Studien. Gerade am Anfang sind die Kranken aber am ansteckendsten, auch wenn sie noch keine Symptome haben.