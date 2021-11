Corona-Tests: Und plötzlich sind sie wieder knapp

Hohe Nachfrage trifft auf gedrosseltes Angebot

Es gibt also eine hohe Nachfrage. Beim Drogeriemarkt dm ist es zum Beispiel kaum möglich, gerade an Selbsttests zu kommen; bei Rossmann nach WDR -Recherchen in einzelnen Filialen, wenn man Glück hat. Wer online bei Rewe bestellt, muss 30 bis 40 Tage warten.

Die Knappheit liegt auch daran, dass die Produktion von Tests in den letzten Monaten heruntergefahren wurde. Vor den Impf-Möglichkeiten wurden Tests ja dringend benötigt, sie waren der Schlüssel zu mehr Freiheit. Dann sank die Test-Nachfrage im Sommer deutlich, denn die Zahl der Impfungen nahm kontinuierlich zu, die Corona-Lage entspannte sich. Entsprechend blieben viele Märkte auf einem Überangebot an Tests sitzen.

Die meisten Apotheken haben Selbsttests für etwa vier Euro

Jetzt werden die Tests in der vierten Corona-Welle und mit teilweise überlasteten Intensivstationen wieder dringend gebraucht. Doch die Drogeriemärkte können nicht einschätzen, wann sie wieder welche Mengen an Selbsttests haben.

Wo kommt man gerade am ehesten an Tests? Die meisten Apotheken haben welche. Sie kosten dort um die vier Euro, günstiger bekommt man sie aber gerade nirgendwo. Dass Apotheken nach wie vor Tests anbieten liegt daran, dass dort feste Mengen bestellt werden. Apotheken orientieren sich an der "heilberuflichen Versorgung" und weniger an Angebot und Nachfrage.

Ansonsten sind auch Online-Apotheken eine Option, in der "Shop Apotheke" sind die Tests aber zum Beispiel deutlich teurer: Fünf Tests kosten dort 40 Euro.