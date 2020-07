Corona-Tests für Urlauber: Pflicht oder freiwillig?

Am Flughafen Köln/Bonn ist es schon länger möglich: Corona-Tests für Urlauber, die gerade nach Hause zurückkehren. Das zuständige Personal steht seit einer guten Woche bereit, die Kosten von 90 Euro musste aber jeder selbst übernehmen. Seit Samstag hat sich das geändert: Wer aus einem Risikogebiet kommt, hat Anspruch auf einen kostenlosen Test. Das Angebot werde sehr gut angenommen, sagte ein Flughafensprecher.

Auch in Dortmund und Düsseldorf gibt es bereits kostenlose Tests, der Flughafen Münster/Osnabrück will am Dienstag nachziehen. Allerdings gibt es die Möglichkeit nur für Reisende aus Risikogebieten wie etwa der Türkei und Ägypten. Zudem sind die Tests freiwillig. Das sei ein Fehler, so zumindest die Meinung viele Berliner Politiker.