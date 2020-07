Infektionszahlen steigen: Steht NRW am Anfang einer zweiten Corona-Welle?

Wie ist die Lage in NRW?

In NRW steigt die Kurve langsam an. Es gibt zwar bis auf einen lokalen Ausbruch mit mehr als 50 Infizierten nach einem privaten Fest in Kleve keine extremen Ausschläge, allerdings steigen die Zahlen vielerorts kontinuierlich. Gründe seien „Ausbrüche in Schlachthöfen und anderen Betrieben, bei Familienfeiern und mittlerweile auch vermehrt bei Urlaubsrückkehrern“ , teilt das NRW-Gesundheitsministerium auf WDR-Anfrage mit. Das Ministerium hat eine erhöhte Sieben-Tage-Inzidenz erkannt. Der Wert zeigt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen neu erkrankt sind. Steigt der auf mehr als 50 an, drohen neue Einschränkungen.

Den höchsten Wert verzeichnen derzeit Ruhrgebietsstädte wie Herne (21,7) und Bottrop (21,3). Auch in Duisburg (18,9) gehen die Zahlen hoch, zudem in Solingen (20,7) und im Kreis Mettmann (16,9). Ein Wert, der allerdings gegen die zweite Welle spricht, ist die Verdopplungszeit. Mitte März verdoppelten sich die Infektionszahlen in NRW etwa alle drei Tage. Ende April lag der Wert bei 88 Tagen, am 26. Juli bei 166 Tagen. Unklar ist, was passiert, wenn Urlauber aus Risikogebieten zurückkommen. Und was, wenn es wieder kälter wird und sich die Menschen mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, wo das Infektionsrisiko deutlich höher ist.