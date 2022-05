Corona-Spürhunde an Flughäfen: Eine gute Idee?

Erkennen Hunde das Coronavirus besser als Tests?

Es klingt zwar merkwürdig, sieht aber tatsächlich stark danach aus. Esther Schalke, Verhaltensforscherin für Diensthundewesen bei der Bundeswehr, erklärt auf der oben verlinkten Webseite der Hochschule Hannover, die Geruchserkennung von Hunden sei "um drei Größenordnungen empfindlicher als die derzeit verfügbaren Instrumente" . Die Forscherin sagt, Geruchssuchhunde hätten für die Bekämpfung der Pandemie ein großes Potenzial. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestätigen diese Einschätzung.

Ein ausgebildeter Spürhund erkennt das Coronavirus wohl besser...

... als ein handelsüblicher Corona-Test.

Könnten Spürhunde an deutschen Flughäfen eingesetzt werden?

Bislang kommt das in Deutschland noch nicht vor, es ist aber durchaus denkbar. In der US-Stadt Miami und in Dubai kamen Corona-Spürhunde schon an Flughäfen zum Einsatz. Vorteilhaft wäre, dass sie deutlich schneller und günstiger sind als die bei Flugreisen üblichen PCR-Tests.

Corona-Spürhunde hatten außerdem schon andere reale Einsätze in Deutschland, und zwar in der Kulturbranche. Bei einem Konzert in Hannover im September vergangenen Jahres erhielten Hunde zu Forschungszwecken Schweißproben von Besuchenden, um so Corona-Infektionen zu identifizieren.