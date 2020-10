Turnhallen als Ansteckungsrisiko für Corona?

Während die Zahl der Neu-Infektionen mit Covid-19 in Nordrhein-Westfalen weiter steigt und der Schulunterricht ab Klasse 5 nach den Ferien wieder mit Maske stattfindet, stellt sich die Frage: Was ist eigentlich mit den Turnhallen?

Sportunterricht darf in Hallen stattfinden

Bis vor den Herbstferien gab es noch Sportunterricht im Freien. Jetzt ist es kälter geworden und es geht wieder rein, in die Hallen. Allerdings stößt man gerade bei körperlicher Belastung besonders viele Aerosole aus. Man habe aber "konkrete Konzepte", um Ansteckungen in Hallen zu vermeiden, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Montag dem WDR.

"Das fängt damit an, dass man nicht alle auf (Schüler) einmal in die Umkleidekabinen lässt" , so die Ministerin. Und es gebe Vorschläge, welche Sportarten man betreiben solle und welche man in Coronazeiten lieber weglasse.

Fußball, Handball, Basketball nur im Freien

Dazu zählen Sportarten mit engem Körperkontakt wie Fußball, Handball und Basketball. Ansonsten darf der Schulsport aber in normaler Klassengröße in den Turnhallen stattfinden.

Das NRW-Schulministerium teilte außerdem in einer Verordnung mit, dass das "kontinuiertliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung" während des gesamten Sportunterrichts "ausdrücklich nicht vorgesehen" sei.

Viele Hallen bleiben dicht

In Städten wie Köln und Bonn wurden Turnhallen wegen mangelnder Belüftung geschlossen. In Remscheid bleiben zehn Hallen dicht, in Bergisch-Gladbach neun. Der Krisenstab der Stadt Bochum ging noch weiter: Dort sollten von Montag an alle Turnhallen geschlossen bleiben.

Gut aufgestellt ist hingegen die Stadt Aachen. Alle 94 städtischen Hallen können genutzt werden; in 14 Hallen müssen die Lüftungsanlagen umgerüstet werden. Kostenpunkt: 5.000 Euro pro Anlage.

Unklare Finanzierung der Umrüstung

Unklar ist, ob dieser Betrag mit den Mitteln des "Sonderprogramms zur Verbesserung der Lüftungssituation an Schulen" finanziert werden kann.

50 Millionen Euro will die Landesregierung in einer Sonderprogramm bereit stellen, "um u.a. den Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten für Schulen und Sporthallen zu fördern, die nicht natürlich oder über vorhandene Technische Anlagen gelüftet werden können" - so heißt es in einer Mitteilung des Kommunalministeriums.

Kommunen, die schon Luftreinigungsgeräte angeschafft haben, sollen dem Ministerium zufolge nicht schlechter gestellt werden als Kommunen, die den Start des Sonderprogramms abwarten.

Gleiche Regeln für Sportvereine

Die gleichen Regeln wie für den Sportunterricht in Turnhallen gelten übrigens auch für die Sportvereine, die städtische Turnhallen nutzen. Fußballvereine trainieren ohnehin draußen. Volleyball oder auch Tischtennis kann aber in den Hallen stattfinden.