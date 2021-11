"Tyrannei der Ungeimpften": Der Umgangston eskaliert

Keine Diskussion wird derzeit so emotional geführt wie zum Thema Corona-Impfung - ob in der Politik, in Talkshows, in sozialen Netzwerken oder im privaten Kreis. Da kann die simple Frage "Bist du geimpft?" schon mal zu heftigen Auseinandersetzungen führen.

"Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren." Prof. Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes

Der Weltärztebund-Vorsitzende Prof. Frank Ulrich Montgomery stellte Ungeimpfte am Sonntag in der ARD -Sendung "Anne Will" regelrecht an den Pranger: "Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren ", erregte er sich.

Ethiker Booms: "Gruppen nicht gegeneinander ausspielen"

Montgomerys Aussage mag der Sozialethiker Prof. Martin Booms so nicht stehen lassen: "Wir müssen insgesamt aufhören, Gruppen in der Gesellschaft zu moralisieren und gegeneinander auszuspielen. Wer Tyrannei sagt, unterstellt ja das Motiv, dass hier eigennützige Menschen sich nicht impfen lassen, um dann am Ende unter den allgemeinen Impfschutz mit hineinzuschüpfen" , sagte er am Montag dem WDR .

Die meisten Menschen, die sich nicht impfen ließen, hätten authentische Ängste: "Wer befürchtet, dass die Impfung was mit dem eigenen Körper macht, den wird man nicht dadurch motiviert bekommen, dass man ihn unter Druck setzt."

Booms' Appell, um die allgemeine Diskussion wieder auf ein sachlicheres Level zu bringen: "Wir müssen eine Ansprache machen an diese Menschen und ihnen signalisieren, dass man auf Augenhöhe mit ihnen spricht. Die meisten Befürchtungen kann man aufklären. Dieses Auseinanderdividieren schadet am Ende der Pandemiebekämpfung."

Verschärfte Regeln für Ungeimpfte

Allerdings erhöht sich der Druck auf Ungeimpfte angesichts dramatisch steigender Inzidenzzahlen. Der Freistaat Sachsen hat am Montag landesweit die 2G-Regel eingeführt - ins Restaurant, ins Kino oder zu einer Großveranstaltung darf nur noch, wer genesen oder geimpft ist.