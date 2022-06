Was wir über die Corona-Sommerwelle wissen müssen

Dennoch bedeute eine hohe Anzahl von positiven Patientinnen und Patienten auch für Normalstationen eine deutliche Mehrbelastung - insbesondere für die Pflegenden. Watzl verweist auch auf mögliche Ausfälle bei Firmen durch viele leichte Infektionen.

Was können wir jetzt tun?

Da es fast keine Corona-Beschränkungen mehr gibt, appellieren die Fachleute an die Selbstverantwortung. Der Tenor: Ja, das Virus hat es draußen im Freien schwer, sich zu verbreiten. Aber drinnen und da wo es voll sein kann - zum Beispiel im Supermarkt oder in Bussen - sollte man immer an die Maske denken. So müsse klar sein, " dass Corona unter uns ist, es gibt da keine Sicherheit ", betont Zeeb. Der Epidemiologe Timo Ulrichs fasst es so zusammen:

"Ein bisschen mehr Vorsicht wäre hilfreich". Timo Ulrichs, Epidemiologe