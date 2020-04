Programm eigentlich erfolgreich gestartet

Unbürokratisch und schnell soll das am 27. März gestartet Soforthilfe-Programm Kleinunternehmen und Selbstständigen, die jetzt massive Umsatzeinbußen haben, helfen. Allein am ersten Wochenende hatten mehr als 200.000 in NRW den Antrag gestellt - und das Geld meist innerhalb weniger Tage auf dem Konto. Mittlerweile gingen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums mehr als 400.000 Anträge ein.

Zwischenzeitlich musste das Programm für einige Tag ausgesetzt werden, nachdem Betrüger versucht hatten, über gefälschte Seiten im Netz Daten der Antragsteller abzufischen.