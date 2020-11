Schulen im Corona-Winter: Ideen, die nicht umgesetzt wurden

Am Sonntagabend tauchte der Vorschlag nun vonseiten der Bundesregierung wieder auf. Die Stadt Solingen sah für ihr Konzept Rückenwind. Aber die Ministerpräsidenten wollten sich beim Bund-Länder-Gipfel am Montag darauf nicht einlassen.

Ein weiterer Vorschlag: Klassen teilen und nacheinander unterrichten. Problem dabei ist allerdings der Personalmangel. Denn man bräuchte dafür deutlich mehr Lehrer.

3. Außerschulische Lernorte

Eine weitere Idee: Klassen teilen und an unterschiedlichen Orten unterrichten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schlug vor, den Unterricht in geschlossene Restaurants und Hotels zu verlagern, wo mehr Platz als in der Schule wäre und die Ansteckungsgefahr geringer.

4. Allgemeine Maskenpflicht

In NRW gilt für Schüler in weitergehenden Schulen aktuell wieder eine Maskenpflicht - auch im Unterricht. Ein Vorschlag: So sollte es in allen Bundesländern sein. Kritik daran kommt unter anderem von Ministerpräsidenten, in deren Ländern es zum Teil nur in sehr wenige Infektionen gibt - zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern.

Eine weitere Idee: Masken auch im Grundschul-Unterricht. In Krefeld ist das bereits Pflicht. Kritiker bemängeln: Grundschüler seien dafür noch zu jung.