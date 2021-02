Endlich wieder Schule: Große Freude und ein paar Bedenken

Ein kleiner Junge reckt beide Hände in die Höhe. " Endlich wieder Schule“, ruft er, als er an seiner Grundschule im lippischen Schwalenberg ankommt. So wie er freuen sich an der Alexander-Zeiß-Schule alle Kinder auf ihren ersten Unterrichtstag in diesem Jahr. Schulleiterin Birgit Patallas teilt diese Freude. " Es war doch alles sehr still hier im Haus“ , sagt sie.

Wechselunterricht tageweise