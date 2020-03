Häusliche Quarantäne bedeutet Stress für Familien - man verbringt deutlich mehr Zeit miteinander als sonst, man langweilt sich, man streitet. Die Corona-Pandemie kann auch zu persönlichen Krisen führen. Familientherapeutin Anke Lingnau-Carduck ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für systemische Therapie DGSF. Sie weiß, was man tun kann, damit es nicht eskaliert.

WDR : Frau Lingnau-Carduck, in Essen gab es jüngst deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt. Überrascht Sie das?

Anke Lingnau-Carduck

Anke Lingnau-Carduck: " Nein, tut es nicht. Ich bin seit vielen Jahrzehnten als Beraterin in Familien tätig, die in prekären Lebenssituationen sind, und die Hilfen für diese Familien werden im Moment stark zurückgefahren. Für diese Familien bedeutet das, dass plötzlich alles anders ist. Im Lagerkoller greifen Eltern und Kinder oft auf alte Muster zurück, und ehe sie sich versehen, sind sie in einem negativen Strudel und es kommt zu Überlastung und Streit. "

WDR: Was ist ein Lagerkoller eigentlich ganz genau?