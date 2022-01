Die Gegner der Gegner: Die Corona-Proteste bekommen Gegenwind

Für Impfen und Solidarität - breite Bündnisse rufen auf

Auch in anderen Städten stellen sich Demonstranten den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen entgegen. In manchen Städten zum ersten Mal. In Siegburg zum Beispiel haben für Montagabend der Bürgermeister, alle Ratsfraktionen, sowie Kirchen und AWO dazu aufgerufen, eine Menschenkette rund um den Marktplatz zu bilden. Um den vorgeschriebenen Abstand zu wahren, sollen die Demonstrierenden Schals zwischen sich spannen.

Zeichen für gesellschaftliche Zusammenhalt

In der vergangenen Woche hatten in Siegburg Teilnehmer der unangemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Passanten und ein Ratsmitglied angepöbelt. Dennoch will Bürgermeister Stefan Rosemann ( SPD ) die Menschenkette nicht in erster Linie als Gegenveranstaltung verstanden wissen: "Es geht vielmehr um Solidarität mit denen, die in dieser Pandemie besonders gefordert werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um einen respektvollen Umgang miteinander und um den gesundheitlichen Schutz aller durch rechtzeitige und möglichst umfangreiche Impfungen."

Omas gegen Rechts besetzen Platz

In Dinslaken stellen sich am Montag die "Omas gegen Rechts" den Demonstrierenden gegen die Corona-Maßnahmen im wahrsten Sinne des Wortes in den Weg. Diese hatten sich an den vergangenen Wochen montags unangemeldet vor dem Rathaus getroffen und waren von dort aus durch die Stadt gezogen. Diesen Montag können sie das nicht. Denn die "Omas gegen Rechts" haben für 18 Uhr eine Demonstration auf dem Platz angemeldet.