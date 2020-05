Trotz Corona - NRW-Polizei schiebt Überstundenberg vor sich her

Keine Fußball-Großeinsätze, weniger Verkehrsunfälle und Straßenkriminalität in Nordrhein-Westfalen – auch für die Polizei ist die Pandemie eine ungewöhnliche Zeit. Eine ruhigere Zeit, in der Polizistinnen und Polizisten doch locker ein paar der zuletzt 5,6 Millionen Überstunden abbauen können – könnte man meinen.

Tatsächlich geht das nach Einschätzung der Gewerkschaften wenn überhaupt nur vereinzelt. Erich Rettinghaus, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW , sagt , dass etwa bei der Bereitschaftspolizei zum Teil etwas weniger Arbeit anfällt als sonst.

"Corona-Zwangsurlaub" ist keine Option

Das NRW-Innenministerium macht aber in einer Stellungnahme gegenüber dem WDR am Dienstag (26.05.2020) darauf aufmerksam, dass die Polizei immer in der Lage sein müsse, sofort auf plötzlich eintretende Ereignisse zu reagieren. Polizistinnen und Polizisten wegen Corona in "Zwangsurlaub" zu schicken, sei deshalb keine Option. Das Ministerium geht immerhin davon aus, dass der Überstundenberg nicht weiter wächst.