"Klatschen hilft nicht": Gewerkschaften fordern mehr Geld für Pflege

" Das war Schwerstarbeit ", sagt Klaus Keller. Und meint die Belastungen in der Corona-Zeit. Der 55-Jährige arbeitet in Kölns größter Pflegeeinrichtung, den Sozial-Betrieben-Köln, also eine der vielen kommunalen Einrichtungen, um die es in den Verhandlungen jetzt geht. Am härtesten war für Keller in den vergangenen Monaten die Arbeit im Isolierbereich für positiv getestete Bewohner.

Zum einen körperlich, auch wegen der Schutzkleidung. Hinzu komme die psychische Belastung. " Viele waren traurig und unruhig, weil sie ihre Angehörigen nicht sehen konnten ", sagt Keller. " Man musste sie auffangen und trösten. " Und dann sei da auch immer wieder der Druck in der Verwaltung, schnell neue Corona-Maßnahmen umzusetzen und Schutzkleidung zu besorgen.

Für Pflegekräfte ist Geld längst nicht alles

Klaus Keller ist auch Betriebsrat. Dass die Gewerkschaften für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen jetzt 4,8 Prozent mehr Gehalt und mindestens 150 Euro mehr im Monat verlangen, findet er gut. Doch auch die Arbeitsbedingungen müssten sich ändern: " Die Leute brauchen mehr Freizeit und Erholung. "

Oft habe es in letzter Zeit nur ein freies Wochenende im Monat gegeben: Eine große Belastung für das Familienleben. Keller wünscht sich auch mehr Geld für’s kurzfristige Einspringen: " Wenn das teurer würde, würden Arbeitgeber auch über mehr Personal nachdenken."

Video starten, abbrechen mit Escape "Danke für nichts": Notfallärztin fordert Corona-Bonus für Pflegekräfte. Hier und heute. . 06:03 Min. . Verfügbar bis 24.08.2021. WDR.

Mehr Gehalt = höhere Kosten für Bewohner?

Auch Beate Linz-Eßer von den Seniorendiensten der Stadt Hilden will unbedingt mehr Geld für die Pflegekräfte. Allerdings befürchtet sie, dass das letztlich an den Bewohnern hängen bleibt.