Wieder mehr Besuche in Pflegeheimen?

NRW-Regierung will Lockerungen

In einem Gutachten hatte das NRW -Gesundheitsministerium untersuchen lassen, wie eine mögliche Lockerung des Besuchsverbots umsetzbar wäre. "Besuche von außerhalb können in den Außenanlagen der Einrichtungen oder speziellen Besuchsräumen mit geringerem Risiko organisiert werden ", heißt es darin.

Vorstellbar seien abtrennbare Areale oder abgegrenzte Einheiten wie Lauben oder ähnliches. Bei Besuchen im Innenbereich eines Hauses müssten die Angehörigen Schutzkleidung anlegen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) meint, dass auch Treffen zwischen Bewohnern und Angehörigen in Einzelzimmern möglich sein müssten. Rund 80 Prozent der Bewohner in Altenheimen in NRW leben in Einzelzimmern, der Rest in Doppelzimmern.

Caritas: Besuch ist "Balsam für die Seele"

Jürgen Spicher, bei der Caritas Aachen zuständig für den Fachbereich Altenheime und Hospiz, rät von Einzelzimmer-Treffen ab. Besuchsräume seien deutlich besser zu desinifizieren. Er verweist auf die enorme Verantwortung der Leiter von Pflegeeinrichtungen. Sie müssten Bewohner und Personal davor schützen, dass Besucher das Virus in die Einrichtung bringen.