Müllberge und kein Corona-Konzept: So könnten Partys draußen funktionieren

Erst wuchs der Müllberg daheim, weil die Menschen in der Pandemie so viel zu Hause waren, Essen oder Artikel online bestellten. Jetzt, mit sinkenden Inzidenzzahlen und neuen Lockerungen, zieht es viele wieder nach draußen in die Natur - zum Familienpicknick oder zum Treffen mit Freunden.

Das sieht man vielerorts auch an den Hinterlassenschaften: Alleine am Aachener Weiher und im anliegenden Kölner Grüngürtel sollen Menschen in der vergangenen Woche 8,4 Tonnen Picknickmüll auf den Wiesen liegen gelassen haben.

Ärger über vermüllte Wiesen, Parks und Seen

Über vermüllte Wiesen, Wälder und Parks ärgern sich die Menschen auch in anderen NRW-Regionen. Viele diskutieren auf den Social-Media-Kanälen des WDR über das Thema.

" Das ist nicht nur ein Kölner Problem. Das wäre auch aus Leverkusen-Hitdorf von den Rheinwiesen oder vom Hitdorfer See zu berichten" , schreibt zum Beispiel WDR-User Olli Tob. " Wir haben in unserer Jugend auch mehr als wild gefeiert (Bierdosenpyramide z.B.), haben aber unseren Müll wieder eingesammelt. Man wollte ja nicht als asozial gelten. Heutzutage bleibt der Müll einfach nur mal liegen ."

Und Martin Haiber ärgert sich: " Sieht in Krefeld auf allen Grünflächen so aus, scheint den Bürgern und der Stadt aber egal zu sein. "

WDR-Userin Sabine Wischnat wünscht sich hingegen eine " Müllgebühr ", um das Bewusstsein der Leute zu schärfen: " Ich würde jeden, der im Park feiert, zu Kasse bitten - egal welcher Park ."

Illegale Partys am See

Auch an diesem Wochenende haben wieder zahlreiche Menschen draußen gefeiert. In der Nacht zum Samstag kamen allein am Münsteraner Aasee um die 1.000 Menschen zusammen. Die Polizei war im Großeinsatz. Zurück blieben auch dort leere Flaschen, Müll und Glasscherben - obwohl Glasflaschen und Grillen dort verboten sind.