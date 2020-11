Corona-Beschränkungen spalten das Land

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen schnellt nach oben. Doch es gibt zwei Realitäten. Die einen arbeiten in Kliniken und versuchen, das Leben von schwer an Covid-19 erkrankten Patienten zu retten. Die anderen feiern das Leben und nutzten das Wochenende, um noch einmal ausgelassen Party zu machen und Freunde zu treffen.

Düsseldorf, Samstag, Halloween. Kneipen und Cafés sind proppenvoll. WDR -Reporter Torsten Lenze war in Düsseldorf unterwegs. Er hat erst Menschen gesehen, die shoppen, später füllte sich die Innenstadt mit Partypublikum. Oft fehlt ein wichtiges Accessoire: der richtig sitzende Mund-Nasen-Schutz. "Da waren viele junge Männer so zwischen 20 und 30. Die hatten eher so die Haltung: 'Ich nehme es vielleicht nicht Ernst' oder 'Mir ist es egal'." Vor Bußgeldern oder einer Infektion scheinen sie keine Angst zu haben. "Die Einstellung ist 'Das betrifft mich nicht' oder "Ich bin unverletztlich'" , hat Lenze beobachtet.

Klinikärzte haben "andere Erlebniswelt"

Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, können kaum glauben, wie andere ohne Rücksicht Party machen. Nur 40 Kilometer weiter in der Uniklinik Essen ringen Menschen um ihr Leben, weil sie schwer an Corona erkrankt sind. Michael Hallek, Direktor der Klinik Innere Medizin an der Uniklinik Köln, sagte dem WDR , er und seine Kollegen hätten offenbar " eine andere Erlebniswelt " als viele Menschen draußen. Die " Entfremdung der Kommunikation zwischen denen, die damit täglich zu tun haben und der Bevölkerung ist schon etwas, was mir sehr große Sorgen bereitet ", betonte Hallek.

Überlastung von Kliniken vermeiden

Es müsse erklärt werden, warum es jetzt darauf ankommt, diesen rasanten Anstieg der Corona-Fallzahlen zu stoppen. Sonst könne es dazu kommen, dass die Krankenhäuser überlastet seien und mit der Gesamtsituation nicht mehr fertig würden.