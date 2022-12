Das Ende der Pandemie? Diese Corona-Maßnahmen gibt es noch in NRW

In einigen Bereichen noch Masken- und Testpflicht in NRW

Dabei sind Maßnahmen wie die Masken- und die Testpflicht in den meisten Bereichen längst weggefallen. In Bussen und Bahnen gilt weiterhin eine Maskenpflicht - sowohl im Fernverkehr als auch im NRW-Nahverkehr. Außerdem müssen in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften Masken getragen werden. Für Beschäftigte in Arztpraxen, ambulanten Pflegediensten, Tageskliniken und bei Rettungsdiensten gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. In Arztpraxen müssen generell auch von den Patienten Masken getragen werden.