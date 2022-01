Große Karnevalsparty in Köln trotz Corona: Vereine stinksauer

Karnevalsvereine fühlen sich über den Tisch gezogen

Auch viele Karnevalsvereine sind sauer, weil sie schon früh auf ihre ehrenamtlich organisierten Sitzungen verzichtet haben. Sie meinen, dass kommerzielle Anbieter die Lücke nutzen, die sie ungewollt aufgetan haben. Die Vereine sagen, die Landesregierung habe im Dezember in Aussicht gestellt, dass die Corona-Maßnahmen wegen der Omikron-Variante vermutlich verschärft würden.

Daraufhin hätten sich viele Vereine zur Absage ihrer Sitzungen entschieden. Jetzt gebe es diese Verschärfungen aber gar nicht. Die Karnevalsvereine, die mit den Sitzungen häufig ihr ganzjähriges Vereinsleben finanzieren, fühlen sich über den Tisch gezogen.

Angst vor Chaos im Straßenkarneval

Wirklich besorgt zeigt sich das Festkomitee vor dem in einem knappen Monat beginnenden Straßenkarneval. Bei einem Treffen von Vertretern des Karnevals und der Staatskanzlei am vergangenen Mittwoch in Düsseldorf wurden keine Beschlüsse über die Durchführung gefasst. Das Festkomitee befürchtet Chaos.

Da nach heutigem Stand in den Kneipen unter 2G-Plus-Bedingungen gefeiert werden darf, erwartet das Festkomitee eine Sogwirkung auf die Hotspots in Kölns Alt-und Südstadt und dem Zülpicher Viertel. Menschenansammlungen und damit Bilder wie am 11.11. seien dort kaum zu verhindern. Außerdem könnten Ungeimpfte draußen mitfeiern.