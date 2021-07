Niederlande - Was gilt jetzt bei Einreise und Ausreise?

Deutschland ist für die Niederlande kein Hochrisikogebiet mehr. Wer also Urlaub an der niederländischen Nordseeküste, in Amsterdam oder im Gelderland machen möchte, muss bei der Einreise keinen negativen PCR - oder Antigen-Test mehr vorweisen. Auch muss man sich in den Niederlanden nach der Einreise nun nicht mehr Hausquarantäne zu begeben, wie das Auswärtige Amt mitteilt.

Keine Kontaktbeschränkungen - Maskenpflicht gelockert

Die Kontaktbeschränkungen in den Niederlanden sind aufgehoben. Gastronomien und Freizeiteinrichtungen sind geöffnet - gegebenenfalls jedoch mit Kapazitätsbeschränkungen und unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Eine Maskenpflicht für alle gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen, in Taxis und Reisebussen sowie an Bahnhöfen, Flughäfen und weiterführenden Schulen. Maske tragen muss man gegebenenfalls auch in Einrichtungen, wenn dort kein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Für Geimpfte gibt es Ausnahmen.

Die wichtigstens Corona-Regeln, die seit dem 26. Juni gelten, hat die niederländische Regierung hier zusammgefasst: