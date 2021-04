Hochinzidenzgebiet Niederlande: Diese Regeln gelten für Rückkehrer nach NRW

Von NRW zu einem Ausflug in die Niederlande. Das ist nicht weit – und: Ein solcher Kurztrip in den Osterferien hat viel Charme. Die frische Meeresbrise an der Küste sich um die Nase wehen lassen. Oder Spaziergänge entlang der Tulpenpracht auf den Feldern. Doch eine Reise nach Holland ist aktuell keine gute Idee. Denn: Seit dem Ostersonntag gelten die Niederlande wegen Corona als Hochinzidenzgebiet.

Doch was genau bedeutet Hochinzidenzgebiet und was bedeutet das für Menschen in NRW , die trotzdem einen Ausflug in die Niederlande geplant haben?