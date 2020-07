Vielerorts Neuinfektionen: Droht eine neue Coronavirus-Welle?

Mal ist es ein Schlachtbetrieb, mal ein Versandzentrum, mal ein Familienfest: Die Masseninfektionen der vergangenen Wochen in NRW führen vor Augen, wie sich das Coronavirus - oftmals schlagartig - weiterhin ausbreitet.

Nicht nur im Kreis Gütersloh viele Neuinfektionen

Zwar ist der Kreis Gütersloh nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies zurzeit der einzige Kreis, der als offizieller Hotspot gilt. Zahlreiche Neuinfektionen gibt es aber auch andernorts in NRW . Und nicht immer sind es Masseninfektionen.

Besonders viele Infizierte pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen in Duisburg, Düsseldorf, Hagen und im Kreis Wesel festgestellt, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag (30.06.2020) mitteilte.