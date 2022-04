Corona ist noch lange nicht vorbei - WHO beobachtet neue Varianten BA.4 und BA.5.

Was ist über BA.4 und BA.5 bekannt?

Bislang noch nicht viel. Beide Varianten wurden nach Angaben der WHO -Covid-19-Expertin Maria van Kerkhove in Südafrika und in einigen europäischen Ländern nachgewiesen. Sowohl BA.4 als auch BA.5 wiesen teils andere Charakteristika als andere Omikron-Varianten auf.

Wie ist der aktuelle Stand?

Spezialisten untersuchen laut WHO , ob BA.4 und BA.5 sich schneller als andere Virus-Linien ausbreiteten, ob sie sich im Hinblick auf den Krankheitsverlauf von anderen unterscheiden und wie Impfstoffe dagegen wirken. Bislang gebe es keine Anzeichen, dass mit BA.4 oder BA.5 infizierte Menschen einen schwereren Krankheitsverlauf haben, sagte van Kerkhove.

Ist diese Einschätzung schon hieb- und stichfest?

Nein. Laut van Kerkhove sind erst weniger als 200 Sequenzierungen dieser Untervarianten in die Datenbank der WHO hochgeladen worden. Van Kerkhove rief die Länder auf, die Entwicklung von Varianten weiter genau zu überwachen.

Was treibt die Fachleute bei der WHO um?