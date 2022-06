Abwasserscreening und Stichproben: Auf der Suche nach neuen Corona-Varianten

Die Bundesregierung stellt Fördergeld für mehrere Pilotprojekte bereit, und mittlerweile steht vor allem NRW im Fokus der Wissenschaftler: Zusammen mit den Wasserverbänden Emschergenossenschaft und Lippeverband hat beispielsweise die Forschungsgruppe Covidready ein großes Abwasser-Monitoring entwickelt.

Frühwarnsystem für neue Varianten

Dabei werden die Ausscheidungen von 2,4 Millionen Einwohnern in fünf Kläranlagen regelmäßig kontrolliert. Gefundene Viren werden dann am Universitätsklinikum Frankfurt analysiert. So konnten die Forscher Anfang Juni schnell feststellen, dass sich die neuen Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 in weiten Teilen NRWs als vorherrschende Varianten durchgesetzt haben.

Koordiniert wird das Projekt am Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft und Klimazukunft an der RWTH Aachen. Das Ziel: Covidready soll als "praxistauglicher Workflow" flächendeckend auch zum Frühwarnsystem werden für die Ausbreitung der sogenannten besorgniserregenden Virus-Varianten - der "Variants of Concerns".