Ohne Maske und Tests: So sieht der NRW-Schulalltag nach den Ferien aus

Anders als in NRW mussten die Schüler in Niedersachsen schon am Mittwoch in die Schule zurückkehren. Doch etwa 3.200 von ihnen durften dann gar nicht am Unterricht teilnehmen. Der Grund: Ihr Corona-Test war positiv. Das teilte das Kultusministerium in Hannover mit.

Es könnten noch einige positive Corona-Ergebnisse hinzu kommen: Denn in den ersten acht Schultagen nach den Osterferien gibt es in Niedersachsen für die über 800.000 Schüler eine Testpflicht. Erst Anfang Mai wird auf eine freiwillige Testung umgestellt. So verfahren fast alle Bundesländer.

Nordrhein-Westfalen geht indes einen anderen Weg: Hier beginnt die Rückkehr in die Schule am Montag ohne verpflichtenden Test.