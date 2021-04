Modellregionen in NRW verschieben Start von Corona-Lockerungen

Vorbereitungen in Mönchengladbach laufen aber weiter

Nur der Kreis Coesfeld hält an dem Zeitplan 19. April für das Modellprojekt fest - bis jetzt. Auch in Mönchengladbach kann das Corona-Modellprojekt wegen zu hoher Inzidenz nicht wie geplant losgehen. Die Rate von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liege bei 123,4, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der Wert müsse aber vor dem Start stabil unter 100 sein. " Die Vorbereitungen laufen aber weiter ", betonte der Sprecher der Stadt mit 260.000 Einwohnern. In Mönchengladbach soll im Rahmen des Modellprojekts unter anderem wieder Bundesligafußball vor Publikum ermöglicht werden.

Auch Ahaus muss verschieben, weil der Inzidenzwert im Kreis Borken zu hoch ist. Der Kreis Warendorf verschiebt das Projekt ebenfalls auf unbestimmte Zeit. 81 Neuinfizierte meldete die Stadt Münster am Mittwoch und damit die stärkste Zunahme an Neuinfektionen seit Ende Dezember. " Aufgrund dieser deutlichen Verschlechterung der Infektionslage setzen wir den ursprünglich für kommende Woche geplanten Start der digitalen Modellprojekte für unbestimmte Zeit aus ", erklärt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer laut Mitteilung. Es sei damit zu rechnen, dass auch Münster kurzfristig den maßgeblichen Inzidenzwert 100 überschreiten werde.

Ebenfalls verschoben werden die Lockerungen in Lippstadt und in Soest. Absprachen mit den Gastronomen oder auch das Einrichten weiterer Teststellen bräuchten Zeit - das berichten beide Städte. Soest arbeitet stattdessen auf einen Start am Donnerstag, dem 22. April, hin. Ob das wirklich klappt, hängt unter anderem davon ab, ob der Inzidenz-Wert unter 100 bleibt. Die aktuelle 7-Tagesinzidenz liegt im Kreis Soest derzeit bei 88,5.

Verschiebt auch die zweite Gruppe den Projektstart?

In einer zweiten Gruppe von Kommunen waren Lockerungen ab dem 26. April geplant - und zwar:

im Kreis Düren

in den Städten Hamm , Essen und Köln

, und in den Städten Lennestadt , Krefeld und Siegen

, und in den Städten Schmallenberg und Winterberg (Hochsauerlandkreis)

Ob in diesen Städten und Kreisen wie geplant gelockert werden kann? Das ist derzeit nicht absehbar.