"Willkürlich": Reaktionen zu den Corona-Lockerungen

Wie reagieren die Menschen in NRW ?

Wie reagieren Fußballfans, Eltern, Studierende, Einzelhändler, Gastronomen, Lehrer und Tagesmütter in NRW auf die Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie? Wir fragen nach - und werden die folgenden Reaktionen laufend ergänzen.

Einzelhändler Christoph Borgmann: " Sehr willkürlich "

Einzelhändler Christoph Borgmann

" In meinen Augen sind die Beschlüsse sehr willkürlich ", sagt Einzelhändler Christoph Borgmann. Sein Geschäft InterSport Borgmann in Krefeld darf auch weiterhin nicht öffnen, weil es größer als 800 Quadratmeter ist. Dass es für größere Buchhandlungen sowie Kfz - und Fahrradhändler eine Ausnahme gibt, ärgert ihn.



" Sind es nicht gerade die großen Geschäfte, die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen viel besser umsetzen können als kleine? ", fragt Borgmann. " Besser wäre: Alle dürfen öffnen, müssen aber bestimmte Regeln einhalten! "

Student Jonas Günther: " Erleichtert "

Student Jonas Günther

" Es sind viele erleichtet, weiter studieren zu können ", sagt Medizinstudent Jonas Günther aus Köln. Zwar hätten die vergangenen Wochen gezeigt, dass auch das E-Learning gut klappe, aber manche Veranstaltungen seien digital einfach nicht durchzuführen - zum Beispiel Arbeiten in Laboren, die Präparation einer Leiche oder auch der direkte Umgang mit Patienten in der Klinik.



Beinahe alle Medizinstudenten seien in der Corona-Krise gerade irgendwo im Einsatz - er selbst im Kölner Gesundheitsamt. Dass es mit dem Studium nun richtig weitergeht, müsse daher gut organisiert werden. " Aber das wird schon unter einen Hut zu bringen sein ", so Günther.

Fußball fan Frank Kreidel: " Traurig, aber verständlich "

Frank Kreidel vom BVB-Fanclub Rheine

" Traurig, aber verständlich " sei es, dass noch bis 31. August keine Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele stattfinden dürfen, sagt Frank Kreidel, Vorsitzender des BVB -Fanclubs Rheine. " Aber für mich kommt die Entscheidung nicht überraschend. " Fußball sei ein wichtiges soziales Event, aber wichtiger sei es, Leben zu retten.



Nun müsse man allerdings schleunigst entscheiden, ob die laufende Saison ausfalle oder mit Geisterspielen weitergehe. " Wobei für mich nicht klar ist, wie die 22 Spieler auf dem Platz Abstand halten sollen ", so Kreidel. Und wenn die Saison vorzeitig beendet wird? Dann sei zu klären, welche Mannschaft absteige und in der Champions League spiele.

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - "Willkürlich": Reaktionen zu den Corona-Lockerungen

Teil 2/2 - Weitere Reaktionen: Friseur, Tagesmutter, Schulleiter

Stand: 15.04.2020, 21:31