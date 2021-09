Mitnahme von Masken im Auto-Verbandkasten soll Pflicht werden

Ohne Maske am Geldautomat und im Wahllokal

Angriffe von Maskenverweigerern gibt es auch in anderen Bereichen im öffentlichen Raum. An einer Tankstelle in Idar-Oberstein endete sie tödlich.

Ein Angriff auf eine Bankangestellte in Düsseldorf wird seit Freitag vor Gericht verhandelt. Dem 50-Jährigen Angeklagten wird Körperverletzung vorgeworfen. Ein Urteil gab es am Freitag wider Erwarten nicht: Ein Sachverständiger soll zunächst den Geisteszustand des Angeklagten im Hinblick auf seine Schuldfähigkeit untersuchen.

Auch viele Städte in NRW bereiten sich auf Maskenverweigerer in den Wahllokalen am Sonntag vor. In Köln werden mobile Urnen außerhalb der Gebäude aufgestellt für "diejenigen, die partout keine Maske tragen wollen", sagte ein Stadtsprecher. In einigen Städten liegen Masken bereit. Falls sich Wahlberechtigte dennoch weigern, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, soll etwa in Aachen der Betrieb für sie kurz unterbrochen werden.