Bundesregierung plant weitere Lockerungen

Ist das schon beschlossene Sache?

Nein. Über die Beschlussvorlage ist am Montag nicht entschieden worden. Ein Treffen des Corona-Kabinetts wurde abgesagt. Hintergrund ist das Vorpreschen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). In einem Interview hatte er gesagt, er wolle, dass ab dem 6. Juni 2020 sämtliche Beschränkungen in Thüringen aufgehoben werden. Zuletzt gab Ramelow aber an, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften beibehalten zu wollen.

Was sagt die NRW-Regierung dazu?

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hat die Pläne Thüringens kritisiert: "Ich persönlich halte den Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten für gefährlich. Das ist kein Tanz mit dem Tiger. Das ist ein Spiel mit dem Feuer" , sagte Laumann dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Er nannte Ramelows Vorgehen "verantwortungslos ".

Laumann sagte, er wolle weiterhin das öffentliche Leben Schritt für Schritt öffnen und dann sehen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Das könne er als Gesundheitsminister "sehr gut mitverantworten" .